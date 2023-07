Am geringsten sind die Überlebenschancen eines Embryos in den ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft. In diesem Zeitraum geschehen etwa 80 Prozent aller Fehlgeburten. In der 6. bis 8. Schwangerschaftswoche liegt das Risiko für einen Abort bei ungefähr 18 Prozent, ab der 17. Schwangerschaftswoche sinkt es deutlich in den niedrigen einstelligen Bereich. Insgesamt enden etwa 15 - 20 Prozent aller Schwangerschaften in einer Fehlgeburt. Mit zunehmenden Alter der Mutter steigt die Wahrscheinlichkeit weiter.