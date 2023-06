Drogenmissbrauch Schmerzmittel Fentanyl: So gefährlich ist es!

In den USA herrscht seit Jahren eine Fentanyl-Krise. Immer mehr Menschen sterben durch den Missbrauch des Schmerzmittels. Auch in Deutschland steigen die Zahlen. Was ist das für eine Droge? Was macht sie so gefährlich - und wie verbreitet ist sie in Deutschland?