Drogenmissbrauch Schmerzmittel Fentanyl: So gefährlich ist es!

Hauptinhalt

In den USA herrscht seit Jahren eine Fentanyl Krise. Immer mehr Menschen sterben durch den Missbrauch des Schmerzmittels. Auch in Deutschland steigen die Zahlen. Was ist das für eine Droge? Was macht sie so gefährlich - und wie verbreitet ist sie in Deutschland?