In Deutschland leiden offenbar mehr Kinder unter dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) als bisher geglaubt. Münchner Forscher haben errechnet, dass es bei 10.000 Geburten 177 Kinder sind, die an Entwicklungsschädigungen durch Alkohol in der Schwangerschaft leiden. Wissenschaftler Ludwig Kraus vom Münchner Institut für Therapieforschung (IFT) sagt, für Deutschland wurden die Zahlen bisher unterschätzt. Zu diesem Schluss kam sein Team, nachdem es internationale Übersichtsstudien sowie eine Untersuchung des Robert- Koch-Instituts in Berlin ausgewertet hatte. Demnach kamen 2014 in Deutschland 12.650 Babys mit FAS zur Welt, 3.000 von ihnen mit dem kompletten Spektrum der Schädigung, heißt es in der Veröffentlichung der Münchener Forscher.