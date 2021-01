Strengere Maskenpflicht Kosten, Sicherheit, Reinigung: Was Sie über FFP2-Masken wissen müssen

Ab kommender Woche sind sie in Bayern sowohl in öffentlichen Verkehrsmitteln als auch beim Einkaufen Pflicht: FFP2-Masken. Andere Bundesländer überlegen nachzuziehen. Was kostet der besondere Schutz gegen das Coronavirus, wie sicher ist er wirklich, wie trägt man ihn richtig, kann er der Gesundheit schaden - und worauf sollte man beim Kauf einer FFP2-Maske unbedingt achten? Ein Überblick.