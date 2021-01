Abhilfe schaffen kann ein Filter, der in die FFP2-Maske eingebaut ist. Entwickelt worden ist dieses Prinzip, um den Träger vor Staub oder giftigen Stoffen in der Atemluft zu schützen, ohne ihm dabei das Atmen zu erschweren. Doch in der Corona-Pandemie sollten diese FFP2-Masken eigentlich tabu sein. Denn FFP2-Masken mit Filter schützen zwar ihren Träger, nicht aber die Mitmenschen.



Während das Ventil beim Einatmen die Luft filtert und das Atmen deutlich erleichtert, strömt die Luft beim Ausatmen im Wesentlichen ungefiltert aus. Ist der Träger mit dem Coronavirus infiziert, gibt er es direkt an seine Umwelt weiter.