Waschen oder reinigen: Kann man FFP2-Masken mehrfach verwenden?

Die aktuelle Empfehlung lautet deshalb, möglichst mehrere FFP2-Masken parallel zu nutzen. Ist eine der Masken durchfeuchtet, nimmt man sie vorsichtig ab (nur an den Rändern anfassen!), steckt sie in eine Plastiktüte und ersetzt sie durch eine neue Maske.



Ist man wieder zu Hause, sollte die Maske in einem trockenen Raum - oder noch besser in der Sonne - für mindestens 72 Stunden ausgelüftet und getrocknet werden.



Länger als insgesamt acht Stunden sollte eine FFP2-Maske trotzdem nicht getragen werden.