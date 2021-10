Verbraucherzentralen und WWF raten, Fisch und Meeresfrüchte generell als Delikatesse zu betrachten. Denn neben den begehrten Fischen verfangen sich auch Wale, Delfine und Schildkröten in Schleppnetzen oder Ringwaden und verenden qualvoll. Fast 40 Prozent in einem Netz sind Beifang!

Hier kommt es auf die Fangmethode an. Achten Sie beim Kauf darauf, dass der Fisch mit Angelleinen oder Reusen gefangen wurde statt mit Schleppnetzen. Übrigens: Seelachs steckt oft in Fischstäbchen !

Vorbei sind die Zeiten der kleinen heimischen Karpfenteiche. Der oft in Kantinen servierte Pangasius stammt überwiegend aus riesigen Zuchtanlagen in Vietnam. Oft werden Antibiotika und gentechnisch verändertes Futter eingesetzt. Gedanken machen sollten Sie sich auch bei Doraden (auch Goldbrassen) und Wolfsbarsch. Beide werden oft im Mittelmeerraum in offenen Netzkäfigen gezüchtet. Weil sie aber Raubfische sind, werden die Tiere mit Fischmehl gefüttert - was wiederum die Wildfischbestände belastet. Aquakultur ist daher nicht gleich Aquakultur.

Das Öko-Institut hat eine Studie veröffentlicht, wie nachhaltige Aquakultur in Deutschland im Jahr 2050 aussehen soll. Fischfutter sollte daher weitestgehend durch Mikroalgen, Ölsaaten und Insektenprotein ersetzt werden. Geschlossene Systeme sind vorzuziehen, weil Nährstoffe dann nicht in offene Gewässer abfließen und zudem Wasser permanent wiederaufbereitet wird.

Eine besondere Form der Aquakultur ist die Aquaponik. Sie ermöglicht über einen geschlossenen Nährstoffkreislauf den Pflanzenanbau ohne Erde. Dabei wird das Abwasser aus der Fischzucht in Pflanzbeete geleitet und dient dort als Nährstoffquelle. So gedeihen in einer Aquaponik-Farm in Berlin bereits Tilapia neben Basilikum. Und im Fisch-Glas-Haus der Universität Rostock steht die derzeit modernste Aquaponik-Experimentalanlage in Europa.