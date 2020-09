Ein intaktes Immunsystem schützt vor Krankheiten. Das ist in Corona-Zeiten umso wichtiger. Es gibt mehr als 100 Erkältungsviren, die für Triefnasen-Alarm sorgen. Sie werden über Tröpfcheninfektion, also Niesen oder Husten, übertragen.

Ein "Tröpfchen" kann aber auch an den Händen, Lichtschaltern oder Türklinken "kleben". Und dort überlebt es mehrere Stunden! Fasst man die Klinke an und reibt sich daran im Auge, sind die Viren im Körper.

Wechselduschen, Dampfbäder oder Saunagänge halten die Abwehrkräfte fit. Auch regt der Warm-Kalt-Mix die Durchblutung an. Gehen Sie aber auf keine Fall in die Sauna, wenn Sie bereits erkältet sind! Dann droht ein Kreislaufkollaps.

Lassen Sie die TK-Pizza abends mal weg und kochen Sie dafür ein Möhrensüppchen - die müssen doch ohnehin weg, oder? Verwenden Sie so oft wie möglich frische Zutaten und essen Sie viel Obst und Gemüse. Sie enthalten Vitamine, die wichtig für ein starkes Immunsystem sind, wie Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B6 und Folsäure. Schnippeln Sie einen Salat mit Ihren Lieblingszutaten und nehmen Sie ihn ins Büro mit - da hat die fette Currywurst mit Pommes keine Chance!

Sie haben immer Zitronen zu Hause? Schon mal nicht schlecht, doch in Sachen Vitamin C sind einige Lebensmittel überraschend potenter. Grünkohl hat mehr Vitamin C als so manche Grapefruit! Spinat punktet mit Eiweiß. Kürbis strotzt nur so vor Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken. Überhaupt sind die heimischen Kohl- und Rübensorten wahre Vitaminbomben: Rotkohl, Rote Bete, Rosenkohl, Rotkohl sollten regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.