Auch wenn bei vielen das Durstgefühl im Winter nicht so stark ausgeprägt ist wie im Sommer, ist Trinken genauso wichtig. Denn auch wenn wir in der kalten Jahreszeit weniger schwitzen, ist unser Körper trotzdem vielen Herausforderungen ausgesetzt. Besonders die Heizungsluft, die unser Zuhause so angenehm wärmt, lässt unsere Schleimhäute austrocknen - und genau das erhöht die Anfälligkeit für Erkältungen. Gesundheitsexperten empfehlen, dass man mindestens 1,5 bis 2 Liter auch während der Wintermonate trinken soll. Vor allem bei der Arbeit am Schreibtisch oder bei körperlicher Anstrengung sollte man sich ans regelmäßige Trinken erinnern. Dazu stellt man das Getränk am besten in Reichweite und so, dass der Blick unweigerlich darauf fällt.