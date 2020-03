Ganz anders sieht das bei Fitnessstudios aus. Bleiben sie geschlossen, liegt eine Vertragsstörung vor. Der Studiobetreiber kann die angebotenen Dienstleistungen nicht gewährleisten. Damit sind BEIDE Vertragspartner von ihrer Leistungspflicht befreit. Die Beiträge müssen für die Zeit der Schließung also nicht bezahlt werden. Am besten einigen Sie sich mit dem Betreiber auf eine einvernehmliche Lösung, beispielsweise den Vertrag für die Zeit der Schließung ruhen zu lassen.

Hat man ein Abonnement käuflich erworben, gilt dasselbe wie beim Fitnessstudio. Handelt es sich um eine Karte für mehrere Veranstaltungen, also beispielsweise 10er-Karten für Schwimmbad oder Theater, kommt es darauf an, ob sie in dem vorgegebenen Zeitraum noch eingelöst werden kann. Ist das nicht möglich, hat man einen Anspruch auf Rückerstattung. Hat man dagegen einen Pay-TV-Kanal abonniert, um bestimmte Fußballspiele live sehen zu können, die jetzt abgesagt worden sind, ist die Corona-Krise kein Kündigungsgrund. Immerhin: Manche Anbieter haben angekündigt, Kosten zu erstatten. Andere bieten die Möglichkeit, eine Abo-Pause einzulegen.

Das hängt von der Satzung eines Vereins ab! Denn Anspruch auf eine bestimmte Anzahl an Unterrichts- oder Trainingseinheiten beinhaltet die Mitgliedschaft in einem Verein nicht zwingend. Trainer und Lehrer arbeiten hier oft ehrenamtlich und für den guten Zweck. Vielleicht ein Ansporn, in Situationen wie der Corona-Krise auch mal ein Auge zuzudrücken? Denn viele Vereine sind in ihrer Existenz bedroht, wenn die Mitgliedsbeiträge wegbrechen. Zeigen Sie sich, wenn möglich, solidarisch!