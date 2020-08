Wer die Insektenjäger am Nachthimmel beobachten will, kann dies im Rahmen einer der vielen Veranstaltungen tun, die rund um die "Internationale Batnight" am 29. und 30. August stattfinden. Oder einfach in den Abendhimmel schauen: Ein besonders Schauspiel ist in der Dämmerung am Heidelberger Schloss zu beobachten, wenn bis zu 500 Tiere über den Ruinen flattern - von der kleinen Zwergfledermaus bis zum Großen Mausohr.