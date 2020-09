Für Fleisch und andere tierische Produkte gibt es unterschiedliche Label und Siegel von verschiedenen Initiativen. Diese ermöglichen zu erkennen, aus welcher Art von Haltung das jeweilige Produkt stammt. Eine Label-Pflicht gibt es allerdings nicht. Selbst die von der Bundesregierung geplante "Mehr Tierwohl"-Kennzeichnung soll auf Freiwilligkeit setzen. Dem Verbraucher bleibt nichts anderes übrig, als für sich selbst zu entscheiden, welches Label seinen persönlichen Anforderungen gerecht wird - und was er sich leisten kann.

Das Problem der Klassifizierung nach Haltungsform: Wie die Tiere transportiert und geschlachtet werden, darüber geben die Haltungsform-Stufen keinerlei Auskunft. Außerdem ist Fleisch der Haltungsform 4 in den Supermärkten nur selten oder in sehr geringer Auswahl erhältlich.

Mitentwickelt worden ist die Haltungsform-Kennzeichnung von der "Initiative Tierwohl", einem Zusammenschluss von Handel, Fleisch- und Landwirtschaft. Ziel der Initiative ist es, möglichst vielen Tieren zu besseren Lebensbedingungen zu verhelfen. Sie unterstützt Landwirte finanziell dabei, wenn sie Maßnahmen zum Wohl von Nutztieren umsetzen, die über gesetzliche Standards hinausgehen. Niedrig sind sie dennoch. Stammt ein Produkt aus einem teilnehmenden Betrieb, ist es mit dem gelben Label der Initiative Tierwohl gekennzeichnet. Landwirte, die an der "Initiative Tierwohl" teilnehmen, liefern ihre Tiere ausschließlich an Schlachtbetriebe, die von der Initiative Tierwohl zertifiziert sind.

Bio-Betriebe haben relativ strenge Richtlinien bezüglich der Tierhaltung. Dennoch ist es wichtig, zwischen deutschen Bio-Anbauverbänden und dem EU-Biosiegel zu unterscheiden. Denn letzteres stellt zum Teil deutlich niedrigere Anforderungen. Beispielsweise schreibt das EU-Siegel nicht vor, wie viel Auslauf Milchkühe und Mastrinder haben sollen, sondern weist lediglich darauf hin, dass ein Maximum an Weidegang zu gewährleisten ist. Es ist auch nicht notwendig, dass die Tiere ausschließlich Bio-Futter erhalten. Auch in Sachen Transport und Schlachtung macht das EU-Bio-Siegel deutlich weniger Vorgaben als das deutsche, u.a. bezüglich der Länge der Transportstrecke und der Transportzeit.

Neuland ist ein Verein, der ein sogenanntes Markenfleisch-Programm aufgelegt hat. Bezüglich der Tierhaltung legt Neuland strenge Kriterien an, die denen der deutschen Bio-Anbauverbände ähneln. Dazu zählen freier Auslauf für Hühner und Weidegang für Rinder und Milchkühe. Außerdem bieten die Ställe ausreichend Platz und sind mit Stroh ausgestattet. Ferkel dürfen ausschließlich unter Betäubung kastriert werden und der Transport zum Schlachthof darf nicht länger als vier Stunden dauern.



Anders als bei Bio-Betrieben muss bei Neuland das Futter nicht aus biologischem Anbau stammen, allerdings wird ausschließlich mit einheimischem und gentechnikfreiem Futter gefüttert. Träger des Neuland-Vereins sind unter anderem der Deutsche Tierschutzbund und der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Verkauft wird das Fleisch von "Neuland" in ausgewählten Fleischereien sowie in den Hofläden der "Neuland"-Betriebe.