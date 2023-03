Alle Flüge gestrichen Streik am Flughafen - Welche Rechte haben Passagiere?

In der kalten Jahreszeit noch mal schnell in die Sonne fliegen? Für Tausende Passagiere wurde daraus am Mittwoch am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) nichts. Wegen eines Warnstreiks sind alle Flüge des Airports an diesem Tag gestrichen worden. Betroffene Fluggäste fragen sich nun, welche Rechte auf Entschädigung sie haben. Und was gilt, wenn man eine Pauschalreise gebucht hat?