Am wichtigsten ist natürlich das Licht. Also nicht zu viel, so dass man keine Nase mehr hat. Auf den Blitz daher lieber verzichten. Aber auch nicht zu wenig, damit man nicht aussieht wie die kränkliche Stiefschwester von Dracula. Natürliches Tageslicht eignet sich am besten, super sind Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Aufnahmen im Freien werden im Halbschatten besonders schön.