Wir alle müssten aufmerksamer werden, um abscheuliche Missbrauchsverbrechen an Kindern früher aufzudecken: Mit diesem Appell richtete sich Münsters sichtlich bewegter Polizeipräsident Rainer Furth am Wochenende an die Öffentlichkeit. Seine Ermittler waren gerade auf ein Netz von Beschuldigten gestoßen, die Kinder missbraucht, die Gewalttaten gefilmt und die schrecklichen Bilder verbreitet haben sollen. "Viel zu oft kommen die Ermittler nur über IP-Adressen auf die Spur der Täter. Viel zu selten kommen Hinweise von aufmerksamen Menschen", sagte er.