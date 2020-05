Wie mit vielen anderen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, liegt die Entscheidung über die Wiedereröffnung der Freizeitparks bei den einzelnen Ländern. In Baden-Württemberg und Sachsen darf sich bereits ab dem 29. Mai wieder gemeinsam amüsiert werden, in Bayern geht's einen Tag später los. In Niedersachsen ist man bereits seit dem 25. Mai am Start. Zurückhaltender zeigt man sich in Rheinland-Palz. Dort dürfen Freizeitparks erst ab dem 10. Juni wieder öffnen.