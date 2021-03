Auf diesen Tag haben viele Menschen sehnsüchtig gewartet. Nach gefühlt endlosen Lockdown-Wochen und noch vor den Bund-Länder-Verhandlungen am Mittwoch dürfen ab dem 1. März die Friseure in Deutschland wieder öffnen. Um Corona-Infektionen zu verhindern, gelten dabei strenge Schutzmaßnahmen:

Ab dem 1. März ziehen die meisten Bundesländer nach: In Baden-Württemberg dürfen ab Montag Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden öffnen. Auch Bayern kündigte die Öffnung von Baumärkten, Gartencentern, Gärtnereien und Baumschulen an.



In Brandenburg öffnen Gartenmärkte, in Mecklenburg-Vorpommern Gartenbaucenter und Baumschulen und auch im Saarland dürfen Außenbereiche von Gärtnereien, Gartenbaubetrieben und Gartenmärkten öffnen.