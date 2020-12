Haben Sie schon die ersten Weihnachtsgeschenke besorgt? Wer in diesem Jahr Überraschungen per Post verschicken will, muss früh dran sein. Denn wegen Corona sind besonders viele Pakete und Päckchen unterwegs - die Zusteller haben schon jetzt alle Hände voll zu tun. Dabei sind die Sendungen mit Geschenken noch gar nicht unterwegs. DHL hat die Menge an Päckchen, die 2019 gesamt versendet wurden, schon jetzt erreicht. Bis Weihnachten rechnet sie mit doppelt so vielen Päckchen wie im vergangenen Jahr.