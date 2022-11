Wer Päckchen und Pakete innerhalb Deutschlands verschicken will, hat bis 20. Dezember, 12:00 Uhr , Zeit. Dann wollen DHL, DPD und Hermes die Sendung noch bis Heiligabend ausliefern.

Pakete ins Ausland brauchen länger, daher sollten sie bis zum 10. Dezember abgegeben sein. Mit Express-Zuschlag liegt das Last-Minute-Päckchen auch am 20. Dezember noch unter dem Baum.

Wer seine Weihnachtspost schon vorab online frankiert, spart Zeit und Stress in der Poststelle oder dem Paketshop nebenan. Oft spart man im Vergleich zum vor-Ort-Frankieren sogar. Geht in der App ganz leicht und ohne Drucker. Einfach Briefmarke auswählen, online bezahlen und QR-Code am Schalter vorzeigen.