Im "höheren einstelligen Milliardenbereich" sollen Verbraucher, die auf Gas oder Fernwärme angewiesen sind, entlastet werden. Und zwar mit einer Einmalzahlung im Dezember. Alle privaten und kleine gewerbliche Gas- und Fernwärmekunden sollen davon profitieren.



Eine Expertenkommission hatte die Einmalzahlung als Soforthilfe vorgeschlagen. Am kommenden Mittwoch (2. November) soll sie vom Kabinett beschlossen und dann ins Parlament gegeben werden. Diese Hilfe soll die Zeit überbrücken, bis im März die Gaspreisbremse eingeführt wird.

Bekommen sollen die Soforthilfe private und gewerbliche Verbraucher mit Versorgertarif. Unternehmen und große Industriekunden, die mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbrauchen, bekommen keine Einmalzahlung. Für sie soll die Gaspreisbremse bereits ab Januar gelten.

Die Soforthilfe soll im Dezember ausgezahlt werden. Bildrechte: dpa

Für Gaskunden

Die Entlastung soll bei Erdgas "dem Produkt aus einem Zwölftel eines Jahresverbrauchs und dem für Dezember 2022 vereinbarten Preis" entsprechen. Ein Rechenbeispiel: Wer als Familie etwa 12.000 Kilowattstunden Erdgas pro Jahr verbraucht und bei durchschnittlichen 21,4 Cent pro Kilowattstunde, würde demnach mit 214 Euro unterstützt werden.



Am Ende orientiert sich die Einmalzahlung aber am tatsächlichen Verbrauch des Gaskunden. Im Dezember sollen Mieter über die geschätzte Höhe der Gutschrift informiert werden.

Für Fernwärmekunden

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen Fernwärmekunden folgendermaßen entlastet werden: Es gilt der Betrag der September-Rechnung zuzüglich einem "pauschalen Anpassungsfaktor", der die Preissteigerungen im Zeitraum bis Dezember abbilden soll.



Das heißt, es gibt mindestens den Betrag der September-Rechnung, und obendrauf kommt noch ein bisschen mehr Geld, weil die tatsächlichen Preise bzw. Kosten im Dezember wahrscheinlich höher sind als sie es im September waren. Wie hoch der "Anpassungsfaktor" ausfällt, ist bislang nicht entschieden.



Als Berechnungsgröße hat man den September gewählt, weil der Verbrauch dadurch nicht mehr beeinflusst werden kann. So bleibe bei den Endkunden ein Anreiz, trotz Unterstützung Energie zu sparen, hofft sich das Bundesfinanzministerium.

Für Gaskunden keine. "Das hat mit dem tatsächlichen Septemberverbrauch gar nichts zu tun, weil es nur darum geht, ein Zwölftel der Jahresrechnung, so wie man sie im September erwartet hätte, zu bezahlen", erklärt Christian Bayer im MDR. Er ist Professor für Makroökonomik an der Universität Bonn und hat als Teil der Gaskommission selbst am Vorschlag mitgetüftelt.



Genau genommen ist es ein Zwölftel der Jahresmenge an Gas, die man vermutlich brauchen wird. Dieser geschätzte Monatsverbrauch werde dann mit dem Gaspreis vom Dezember multipliziert und ausgezahlt.

Die Verbraucher sollen weiterhin einen Anreiz haben, Energie zu sparen. Bildrechte: dpa

Gaskunden

Gaskunden, die einen Direktvertrag mit dem Anbieter haben, kommen über die monatliche Abschlagszahlung an den Zuschuss der Bundesregierung. Vorstellbar ist, dass ihre Rechnung für Dezember entsprechend angepasst wird. Wenn man einen monatlichen Abschlag zahlt, der erst nach der Endabrechnung angepasst wird, läuft die Abrechnung ähnlich wie bei der Nebenkostenabrechnung für Mieter.



Mieter, die keinen eigenen Vertrag haben, bekommen die Zahlung mit der Nebenkostenabrechnung. Das heißt, die Soforthilfe wird dann erst auf der Endabrechnung aufgeführt. Das kann dann erst im Juni oder Juli 2023 der Fall sein.

Fernwärmekunden

Auch bei Fernwärmekunden kommt es auf die Art der Zahlung an. In den meisten Fällen wird die Soforthilfe über die Endabrechnung ausgezahlt.



Wie die Auszahlung konkret erfolgt, ist noch nicht final geklärt. Unwahrscheinlich ist aber, dass jeder Verbraucher einen Betrag auf sein Konto überwiesen bekommt.



Wichtig ist auch: Die Einmalzahlung ist etwas anderes als die einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro für alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen. Sie wurde mit einem anderen Entlastungspaket beschlossen.

Die Einmalzahlung wird wahrscheinlich mit den Endabrechnung verrechnet. Bildrechte: dpa

Bis zu 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung für Verbraucher und Unternehmen ausgeben und sie so für die gestiegenen Energiepreise entlasten. Finanziert werden soll das aus dem neuausgerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds.

Die Soforthilfe richtet sich nur an Gas- und Fernwärmekunden. Wer Öl- und Biomasseheizungen nutzt, wird nicht entlastet. Das kritisieren die Verbraucherzentralen und fordern die Bundesregierung auf, nachzubessern. "Um Verbraucher:innen gleich zu behandeln - unabhängig vom Heizungssystem - sollte die Bundesregierung nach Auffassung des vzbv auch für Öl- und Biomasseheizungen einen Entlastungsmechanismus schaffen, der die Kostensteigerungen im Ergebnis in einem ähnlichen Umfang begrenzt wie bei Gas", sagte Vorständin Ramona Pop der Deutschen Presseagentur.



Holzpellets kosten mittlerweile mehr als das Dreifache wie im vergangenen Jahr, der Preis für Heizöl ist aktuell rund doppelt so hoch wie vor einem Jahr.