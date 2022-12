Experten zufolge habe das milde Herbstwetter, die gut gefüllten Gaspeicher und auch die Sparbemühungen vieler Bürger dazu geführt, dass die Großhandelspreise in den vergangenen Wochen zurückgegangen sind. Das bedeutet preislichen Spielraum für die Versorger. Ein Vergleich und ein folgender Wechsel kann sich aktuell also lohnen.

In viele Haushalte sind jüngst Preiserhöhungen ihrer Stromversorger geflattert - mit teils drastischen Anhebungen. So verlangt etwa das Kölner Unternehmen Rheinenergie ab Januar in der Grundversorgung pro Kilowattstunde rund 55 Cent - 77 Prozent mehr als zuvor. Rheinenergie ist kein Einzelfall: "Das neue Jahr beginnt mit einer massiven Preiserhöhungswelle beim Strom", sagt der Energie-Experte von Verivox, Thorsten Storck. Grundversorger müssten nun die höheren Marktpreise nach und nach an ihre Kunden weitergeben.