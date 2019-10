Schmerzmittel unterdrücken das Schmerzgefühl im Gehirn. Doch der Körper bildet wie zum Ausgleich immer neue zusätzliche Rezeptoren für das Schmerzempfinden. Das heißt: Wird das Medikament abgesetzt, kann das Schmerzempfinden erheblich stärker sein als zuvor. In welcher Form Schmerzmittel eingenommen werden, ist dabei nicht entscheidend. Es kann eine Salbe, ein Gel, es können Tabletten oder ein lösliches Pulver sein. In jedem Fall gelangt der Wirkstoff in die Blutbahn und hat dort Reaktionen zur Folge. In der Regel stört er die Bildung oder Weiterleitung bestimmter Botenstoffe, die für die Meldung eines Schmerzsignals ans Gehirn verantwortlich sind. Aber genau diese Stoffe beeinflussen auch die Arbeit anderer Organe. Werden sie ausgeschaltet, kann es dazu führen, dass Nieren, Magen oder Herz Schaden nehmen.