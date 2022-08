Sie schwirren in Scharen vorzugsweise über reich gedeckte Tische im Freien und machen viele Menschen nervös. Und in diesem Jahr scheinen besonders viele Wespen in Deutschland unterwegs zu sein. "Unsere Daten deuten darauf hin, dass wir 2022 ein Wespenjahr haben", sagt der Biologe Stephan Härtel, Wespenexperte vom Nabu Berlin. Zudem habe es beim Naturschutzbund bislang dreimal so viele Fälle von Beratungen zu Wespen gegeben wie im vergangenen Jahr. "Auch daraus lässt sich schließen, dass es aktuell besonders viele Nester und somit besonders viele Wespen sind", so Härtel weiter.

Neben dem trockenen, heißen Wetter, das Wespen im Gegensatz zu vielen anderen Tieren sehr gut bekommt, gibt es noch andere Gründe für ihre hohe Zahl in diesem Jahr. So seien in diesem Frühjahr besonders viele Wespen-Königinnen unterwegs gewesen, um ein Nest zu gründen. Weil es in der sensiblen Phase der Neugründung etwa im Mai keine längere Kälteperiode gegeben habe, seien die Tiere gut durchgekommen, erklärte Härtel. Dadurch habe sich eine beträchtliche Population mit viel Brut aufgebaut, die derzeit ihren Höhepunkt erreiche. Ohne längere Kältephasen, gibt es besonders viele Wespen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Auf die Art kommt es an

Wespen kommen in verschiedenen Arten bei uns vor. Die wenigsten davon können uns durch ihre Stiche gefährlich werden. Schauen Sie deshalb genauer hin, mit wem Sie es im Garten oder im Haus zu tun haben.

Wespen sind von sich aus nicht angriffslustig. Sie stechen, wenn sie sich angegriffen fühlen oder ihren Bau verteidigen wollen. Wespen unterscheiden sich in ihrer Art, Nester zu bauen und in der Stärke und Beständigkeit ihrer Völker. Die meisten von ihnen leben übrigens allein und ganz ohne Volk. Deshalb fallen sie kaum auf, wenn Sie im Garten auf Nahrungssuche unterwegs sind. Die meisten Wespen sind nicht gefährlich, wenn sie einsam durch den Garten fliegen auf der Suche nach Nahrung. (Archiv) Bildrechte: dpa

Lästige Kurzkopfwespen

Kurzkopfwespen wie die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe sind die klassischen "Kaffeetafel-Wespen". Auf der Suche nach Zucker, können sie in großen Mengen auftreten und sich auf Kuchen, Obst und Schlagsahne stürzen. Dabei lassen sie sich nur schlecht vertreiben. Interessant dabei: Die Wespen essen auch gerne Fleisch. Und das beschreibt dann auch gleich eine sehr positive Eigenschaft von Wespen. Wo sie sind, sind kaum Mücken, denn die werden ebenfalls als Eiweißquelle für den Nachwuchs gebraucht.

Kurzkopfwespen können Völker mit mehreren Tausend Tieren bilden und sind gerade im August und September auf Nahrungssuche. Ihre Nester sind zu 80 Prozent in Erdlöchern, Baumstämmen, Höhlen und Ritzen. Einige suchen sich aber auch warme Stellen im Haus und können dort dann bis in den November überleben. Im Freien halten sich die Völker meist bis zu den ersten Nachtfrösten. Gerade die Völker in Erdlöchern können bei Störungen, zum Beispiel durch die Gartenarbeit oder spielende Kinder, mit Angriff reagieren. Sie sehen sehr schlecht und orientieren sich lieber an den verwirbelten Duftfahnen von Obst und Kuchen. Deshalb sieht ihr Flug auch oft etwas hektisch aus, was manche als Aggressivität deuten. Auf der Suche nach Nahrung können Wespen in große Zahl auftreten. (Archiv) Bildrechte: dpa

Harmlose Langkopfwespen

Langkopfwespen haben zwar Stachel, können damit aber kaum durch die menschliche Haut stechen. Ihre Nester sehen aus wie große Kokons und hängen meist auf Dachböden oder in Schuppen. Von diesen Nestern geht in der Regel keine Gefahr aus. Auch leben in solchen Bauten oft nur ein paar Dutzend Tiere.

Und was ist mit Hornissen?

Hornissen gehören zu den sogenannten echten Wespen und sind mit Körpergrößen von vier bis fünf Zentimetern die größten und gleichzeitig gutmütigsten Vertreter unter den Wespen. Sie sind eher scheu und passiv und bilden Völker mit nur ein paar Hundert Tieren. Hornissen haben einen großen Appetit auf Insekten und auch auf andere Wespenarten, aber nicht auf süßen Kuchen. Wenn Sie also ein paar dieser großen Vertreter im Garten haben, dann sollten Sie sich auf ein friedliches Miteinander freuen und einlassen. Hornissen sind meistens sehr gutmütig. (Archiv) Bildrechte: imago/blickwinkel

Unsinnige Vorurteile

"Wespenstiche sind giftiger als Bienenstiche": Das ist falsch, denn obwohl Wespen mehrmals zustechen können, geben sie dabei immer nur einen kleinen Teil ihres Giftes ab. Bei Bienen bleibt der Stachel in der Haut stecken und pumpt selbständig weiter Gift hinein, und zwar bis zu zehnmal mehr als bei einem Wespenstich. Allerdings können Wespen als Aasfresser mit ihrem Stich auch gefährliche Keime übertragen.

"Wespen sind unnütz": Auch das ist falsch. Wespen bestäuben Blüten genauso fleißig wie Bienen. Zusätzlich vernichten Sie noch Schädlinge wie Blattläuse, Fliegen und Mücken.