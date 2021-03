Mehr Geld Gehaltserhöhung - wie kann ich meinen Chef überzeugen?

In der Regel liegen Gehaltserhöhungen bei drei bis zehn Prozent. Größere Gehaltssprünge von bis zu 20 Prozent sind nur bei einem Jobwechsel drin - oder, wenn man abgeworben wird. Wichtig ist, dass man niemals ohne genaue Gehaltsvorstellung in ein Verhandlungsgespräch geht. Vergewissern Sie sich, wo ihr Marktwert liegt oder vergleichen Sie Ihr Gehalt mit dem Ihrer Kollegen. Und: Man sollte sich vorab über geldwerte Alternativen informieren, falls der Chef die Gehaltserhöhung ablehnt. Das können Erfolgsprämien, Sonderurlaub, Personalrabatte oder auch Tankgutscheine sein. Diese Extras sind für Arbeitgeber oft steuer- und sozialabgabenfrei und damit attraktiver als eine Gehaltserhöhung. Außerdem signalisieren Sie damit Kompromissbereitschaft.

Bleiben Sie bei den Verhandlungen Ihres Gehalts sachlich. Die persönliche Ebene hat in einem solchen Gespräch nichts zu suchen. Ihr Chef interessiert sich in erster Linie für Ihren Wert für das Unternehmen.



Auch Vergleiche mit Arbeitskollegen oder unterschwellige Kündigungsdrohungen sollte man vermeiden. Kein Chef will erpressbar sein.



Verlangen Sie nicht zu viel Gehaltserhöhung, das kann schnell maßlos wirken. Zu mickrig sollten Ihre Vorstellungen aber auch nicht sein. Das könnte den Eindruck erwecken, dass Sie von Ihrer Leistung selbst nicht überzeugt sind. Finden Sie einen Mittelweg, der Luft nach unten lässt. Denn das letzte Wort will natürlich der Chef haben.