Warum möchten Sie sparen? Um sich einen Traum zu erfüllen, zum Beispiel von einer Weltreise? Oder möchten Sie für die Kinder sparen oder für das eigene Alter vorsorgen? Egal, auf welches Ziel Sie hinarbeiten, Vermögensbildung findet in drei Schritten statt:

Tipp von Finanzexperten: Legen Sie einen Teil Ihres Gehalts per Dauerauftrag auf ein Extra-Konto. Das können 50 Euro oder auch 200 Euro sein. Das Geld ist vor spontanen Ausgaben sicher und der Dauerauftrag kann je nach Lebenssituation individuell angepasst werden.

Zugegeben, ein bisschen Disziplin und Konsumverzicht ist Voraussetzung, um am Ende des Monats beispielsweise weitere 100 Euro übrig zu haben. Aber in einem Jahr summieren sie sich zu 1.200 Euro! Dieses Geld dient als Puffer für schwere Zeiten oder kann wiederum investiert werden.

Wer in der Stadt wohnt und eine gute Infrastruktur mit Bus und Straßenbahn vorfindet, sollte darüber nachdenken, das Auto zu verkaufen und auf Car-Sharing umzusteigen. Mieten statt besitzen ist hier das Zauberwort. Denn die meiste Zeit des Tages steht das eigene Auto ungenutzt auf einem Parkplatz oder an der Straße, wird also nicht bewegt. Es "frisst" aber monatlich Steuern und Versicherung. Dazu kommen der TÜV, Winterreifen, Benzin und der allgemeine Wertverlust.