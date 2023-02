Wer von Natur aus volle Augenbrauen hat, kann den Trend hervorragend umsetzen. Ansonsten kann dem Wachstum mit speziellen Augenbrauen-Seren auf die Sprünge geholfen werden. Um die Augenbrauen zu begradigen, sollten Sie ein paar Härchen vom höchsten Punkt des Brauenbogens wegzupfen. Normalerweise werden Härchen unterhalb des Bogens entfernt, bei den trendigen "Straight Brows" müssen diese allerdings bleiben. Tipp: Die wenigsten Menschen haben gleichmäßig volle Augenbrauen. Helfen Sie also gern mit Augenbrauenstift- oder Puder nach und füllen Sie Lücken auf. Wer von Natur aus extrem geschwungene Brauen hat, kann die Form auch mithilfe eines professionellen Microbladings verändern. Microblading ist Permanent-Make-up für die Augenbrauen. Mit feinen Nadeln werden Farbpigmente in Form von feinen Strichen in die Haut geritzt. Das sorgt für ein besonders natürliches Ergebnis.

So schön und beliebt der Trend gerade auch ist: Nicht jeder Gesichtsform schmeicheln gerade verlaufende Brauen. Besonders an eckigen und markanten Gesichtern kann der Look schnell streng aussehen.



Das Credo lautet: Gegensätze ziehen sich an! Runde, ovale oder herzförmige Gesichtsformen profitieren von "Straight Brows", da die Gesichtszüge hier durch den leicht maskulinen Touch optimal ausgeglichen werden.



Eckigen oder diamantförmigen Gesichtern stehen geschwungene Brauen meist besser, die Züge wirken dadurch weicher und femininer.