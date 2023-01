Neben körperlichen Verletzungen können sich direkt im Anschluss an eine Gewalttat, oder auch erst später, traumatische Folgen einstellen. Der Verein Weisser Ring spricht zum Beispiel von sich aufdrängenden Bildern von dem, was geschehen ist, oder auch Erinnerungsbruchstücken anderer Art (Geräusche, Gerüche, Körperempfindungen).

Eine weitere Folge kann die gefühlsmäßige Abstumpfung und mangelndes Interesse an dem, was vorher wichtig war sein. Erhöhte Reizbarkeit und Schreckhaftigkeit, Unruhe, Nervosität sowie Angst sind typische Symptome, aber auch Schlaf-, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen oder Albträume.

Laut einer Polizeistatistik zum Thema Gewalt in der Partnerschaft wurden im Jahr 2021 insgesamt 143.604 Opfer von vollendeten und versuchten Delikten erfasst. Davon waren 115.342 Personen weiblich (80,3 %) und 28.262 männlich (19,7 %). Weibliche Opfer sind bei häuslicher Gewalt zwar in der Überzahl, doch Männer sind nicht nur die Täter, sondern zunehmend auch Opfer.

Egal ob in der Kindheit, auf der Straße, in Institutionen oder auch in der Partnerschaft - am Hilfetelefon können Männer mit Psychologen, Pädagogen und Therapeuten über ihre Erlebnisse sprechen. Natürlich auch anonym. Unter der Telefonnummer 0800 123 99 00 können sich Männer melden, die von verschiedenen Arten von Gewalt betroffen sind.

Die Sprechzeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr und am Freitag von 8 bis 15 Uhr.



Zusätzlich finden Betroffene auf der Internetseite des Hilfetelefons ein digitales Beratungsangebot in Form eines Sofortchats. Dieser ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr.