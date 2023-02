Die gewünschten Gewohnheiten sollten möglichst spezifisch formuliert sein. So kann das Gehirn die alte Gewohnheit einfacher erkennen und die neue in Gang setzen.

Statt zu sagen "In meiner Mittagspause mache ich zehn Liegestütze", sollte man die neue Gewohnheit lieber so formulieren: "Nachdem ich meinen Laptop zugeklappt habe, mache ich neben meinem Schreibtisch zehn Liegestütze". Dadurch bleiben Fragen wie "Würde ich die Liegestütze vor oder nach dem Essen machen?" oder "Wo würde ich die Liegestütze machen?" aus.

Möchte man eine neue Gewohnheit etablieren, sollte man zunächst mit kleinen Schritten anfangen. Wer zum Beispiel anfangen möchte, morgens nach dem Aufstehen eine halbe Stunde Sport zu machen, fängt am besten mit fünf Minuten an. Sind diese fünf Minuten etabliert, kann man fünf Minuten drauf setzen.

Auch der richtige Zeitpunkt spielt eine Rolle für neue Gewohnheiten. Der Versuch, Meditation in eine sowieso schon chaotische Morgenroutine mit Kindern einzubauen, wird eher scheitern. Man muss genau überlegen, wann man am ehesten erfolgreich sein wird. Neue Gewohnheiten sollten nicht zu Zeiten geplant werden, an denen man wahrscheinlich mit etwas anderem beschäftigt ist.

Außerdem sollte die neue Gewohnheit in eine bereits tief verwurzelte und konsequente Routine eingebaut werden und nicht in flüchtige und flexible Routinen.

Es fällt leichter, neue Gewohnheiten an ähnliche Verhaltensweisen anzuknüpfen. So ist es einfacher, an die morgendliche Beautyroutine einen neuen Schritt wie das Benutzen von Zahnseide dranzuhängen. Dabei kann eine Aktivität nahtlos in die nächste übergehen. Zehn Minuten zu lesen würde sich beispielsweise hingegen eher weniger für die morgendliche Beautyroutine eignen.