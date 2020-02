Kurz vor dem Start riecht es im Flugzeug schon mal nach Abgasen. Sie sind durch die Lüftungsanlage in die Kabine gelangt. Das kennt jeder, der schon einmal geflogen ist. Nicht angenehm, aber auch nicht weiter schlimm - und für die Gesundheit unbedenklich.



Ganz anders sieht es bei einem sogenannten "Fume Event" aus. Dabei kommt es zu einer Verunreinigung der Kabinenluft durch Triebwerksöl. Das kann passieren, wenn Öl im Triebwerk austritt, sich stark erhitztund giftige Dämpfe entstehen. Da die Atemluft für die Flugzeugkabine aus einem Luftverdichter in den Triebwerken entnommen und ungefiltert in die Kabine eingeleitet wird, können auch die Dämpfe des giftigen Chemikalien-Gemischs direkt in die Kabine gelangen. Insbesondere bei Defekten in den Luftzufuhrleitungen oder in den Dichtungen. Nach Schätzungen der Vereinigung Cockpit kommt es bei einem von 2.000 Flügen zu einem "Fume Event" - und das ist alles andere als selten.