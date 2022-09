Meist werden Giftköder dort ausgelegt, wo Hunde regelmäßig ihre Gassirunden drehen: in Parks, auf Grünstreifen an Gehwegen oder im dichten Gebüsch öffentlicher Grünanlagen, aber auch auf öffentlichen Plätzen.

Wird vor Giftködern in einem bestimmten Stadteil gewarnt, sollte man dort - wenn möglich - erstmal keine Gassirunden mehr drehen. In der Regel informieren andere Hundebesitzer oder Tierschutzvereine über Aushänge, in Social-Media-Gruppen oder per Giftköder-Warn-Apps über die Gefahr für die Tiere.



Stößt man selber auf einen Giftköder, sollte umgehend die Polizei informiert werden. Die entfernt den Köder - und sucht die Umgebung nach weiteren ab. Giftköder auszulegen ist in Deutschland eine Straftat und wird strafrechtlich verfolgt. Wer dabei erwischt wird, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen.