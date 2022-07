Von einem Gletscher an der Marmolata, dem mit 3.343 Metern höchsten Berg der Dolomiten, ist am Sonntag (3. Juli) ein riesiger Eisblock abgebrochen. Infolge dessen donnerte eine fast 200 Meter breite Lawine aus Schnee, Eis und Felsbrocken mit hoher Geschwindigkeit ins Tal, die mindestens sieben Menschen das Leben kostete. Acht Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, etwa 15 gelten weiterhin als vermisst.

Dass ein Gletscher einfach so abbrechen kann, hängt vermutlich auch mit dem Klimawandel zusammen.



Nicht erst diesen Sommer, bereits im vergangenen Winter waren die Temperaturen in den Dolomiten und an der Marmolata deutlich zu warm.



Das merkt man auch am größten Fluss Norditaliens, dem Po. Der führt aktuell so wenig Wasser wie nie zuvor bzw. seit die Wasserstände festgehalten werden. Und das passiert seit immerhin 70 Jahren.