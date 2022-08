Was ist erlaubt? Grabpflege und Grabgestaltung - Rechte und Pflichten von Angehörigen

Wie ein Grab gestaltet werden kann, ist in der jeweils geltenden Friedhofssatzung geregelt und damit regional unterschiedlich. Grabplatten, Schotter und Kiesel sind nicht überall gestattet. Wuchernde Pflanzen, die sich durch ihr Wurzelwerk unterirdisch vergrößern und so Wege und Nachbargräber erobern könnten, dürfen meist nicht angepflanzt werden. Unerwünscht sind oft auch Pflanzen, die sich durch Samenwurf selbst vermehren und dadurch verbreiten. Einige Friedhofsverordnungen geben darüber hinaus weitere Details vor, wie etwa die zulässige Wuchshöhe. Verboten sind zudem unerlaubt eingeführte exotische Pflanzen. Im Rahmen des Möglichen sollte bei der Gestaltung eines Grabes der letzte Wille des Verstorbenen berücksichtigt werden. Dadurch wird die Arbeit am Grab zu einem Teil der Trauerbewältigung.

Aktuell sorgt der Matzleinsdorfer Friedhof in Wien für Schlagzeilen. Dort werden einige Gräber für den Anbau von Gemüse und Kräutern genutzt. Auch auf dem Hauptfriedhof Braunschweig zieren orangefarbene Kürbisse und Erdbeerpflanzen ein Doppelgrab.



Vor sechs Jahren sorgte in Deutschland ein ähnlicher Fall für Diskussion. Eine junge Frau hatte in Neuburg an der Donau das Grab ihrer Großeltern mit Tomaten bepflanzt, da diese mit Erinnerungen an den verstorbenen Opa verbunden waren. Letztlich gab die Stadt der Trauernden Recht.



Was auf einem Grab angepflanzt darf - oder eben nicht - regelt die Friedhofssatzung. Wird Gemüse darin nicht explizit ausgeschlossen und wuchert das Grün nicht über die Grabbegrenzung hinaus, steht dem Gemüseanbau prinzipiell nichts im Wege.



Eine Gewächshaus, Abdeckungen mit Planen kommen auf einem Friedhof natürlich nicht in Frage. Außerdem sollte ein Grab so gestaltet werden, dass es für die Angehörigen der benachbarten Gräber nicht zum Ärgernis und dem würdevollen Erscheinungsbild eines Friedhofs gerecht wird.