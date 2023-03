Bei der Frage "Grippe, RS-Virus oder Corona" bringt also oft nur ein Test endgültige Gewissheit. Während zu Beginn der Pandemie noch Geschmacks- und Geruchsverlust ein klares Zeichen für eine Erkrankung mit Covid-19 waren, fällt mittlerweile eine klare, eindeutige Unterscheidung schwer. Das Virus hat sich in Form von verschiedenen Varianten weiterentwickelt und angepasst. Die Symptome können sehr ähnlich und von Patient zu Patient individuell unterschiedlich sein. Mit Blick auf die Corona-Mutanten gilt das Gleiche. Zwar gibt es Unterschiede zwischen den Variationen, aber auch viele Gemeinsamkeiten zur Grippe. Bei der Delta-Infektion war häufig tiefes Gewebe wie Lunge, Nerven oder Fettgewebe betroffen. Bei Omikron ist das eher selten der Fall.

Die drei Krankheiten werden über Tröpfchen- und Schmierinfektion übertragen. Im Vergleich zur Influenza (Grippe) ist das Coronavirus ansteckender. Studien zeigen, dass ein Grippe-Infizierter in der Regel etwa einen bis zwei weitere Menschen ansteckt. Die Reproduktionszahl ist bei Corona und den verschiedenen Mutanten laut RKI mit durchschnittlich 2,8 bis 3,8 wesentlich höher.



Die derzeit in Deutschland vorherrschenden Omikron-Varianten haben durchschnittlich eine Inkubationszeit von drei Tagen. Bei einer Grippe liegt die Inkubationszeit in der Regel bei ein bis zwei Tagen und ist damit kürzer. Die Inkubationszeit für RSV liegt bei 2 bis 8 Tagen.