Niesen, schnupfen und husten - das ist im Frühjahr nichts ungewöhnliches. Die Temperaturen steigen - und so mancher reagiert auf den Wetterumschwung mit einer saftigen Erkältung. In Zeiten des Coronavirus kann das jedoch für reichlich Verunsicherung sorgen. Denn allein die Unterscheidung zwischen Grippe und Erkältung fällt einem Laien oftmals schwer.



Für eine finale Abklärung sollte letztendlich ein Arzt zu Rate gezogen werden. Dennoch bietet folgende Übersicht eine erste Orientierungshilfe - und kann so manches besorgte Gemüt beruhigen.