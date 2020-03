Corona-Krise Friseur geschlossen? Haare selber schneiden!

Deutschland im Corona-Modus: Seit zwei Wochen sind die Friseur-Salons geschlossen - und so manch einer konnte seinen lang vereinbarten Termin nicht mehr wahrnehmen. Die Haare wuchern, die Ansätze werden grau - und ein Ende der Corona-Krise ist lange nicht in Sicht. Was tun? Am besten selber zur Schere greifen ... Denn auch in Krisenzeiten gilt: Man sollte sich wohlfühlen.