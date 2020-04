Selber die Haare schneiden? Ganz ehrlich, normalerweise würden wir vor allem eines: Ihnen davon abraten! Nicht umsonst ist das Friseur-Handwerk ein mehrjähriger Ausbildungsberuf - und was der Friseur kann, kann eben nur der Friseur. Um sich die Langeweile in der Selbstisolation zu vertreiben oder aus dem Wunsch heraus, mal was neues auszuprobieren, sollten Sie also nicht zur Schere greifen. Lieber ein neues Styling ausprobieren, um Mähne oder Matte zu bändigen. Doch wenn der Pony zu lang oder der Mann unausstehlich wird - dann sollte gerade in Krisenzeiten fürs Wohlbefinden gesorgt werden. Allerdings gilt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten, bevor man Schere oder Rasierer ansetzt.