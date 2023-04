Rapper Haftbefehl Lachgas als Droge: Was sind die Risiken?

Lachgas gibt es in Form von Patronen etwa für Schlagsahne-Spender in fast jedem Supermarkt zu kaufen. Das Gas wird aber vor allem von Jugendlichen auch gern als Partydroge genutzt. Rapper Haftbefehl kennt den Rausch durch Lachgas sehr gut. Im vergangenen Jahr musste der Musiker wegen einer Überdosis ein Konzert abbrechen. Nun drängt er auf ein Verbot in Deutschland.