Haie sind Überlebenskünstler. Die Fische aus der Klasse der Knorpelfische leben seit 400 Millionen Jahren auf dieser Erde. Meist in tropischen Gewässern. Der Grönlandhai hat sich auf das Polarmeer spezialisiert und wird sagenhafte 500 Jahre alt! Es gibt Haie von sehr groß (Walhai) bis sehr klein (Zwerghai).

Die fast 500 Hai-Arten kommen in Meeren, Flüssen, der Tiefsee oder in Küstengewässern vor. Es gibt Haie, die sehr schnell im offenen Wasser schwimmen wie der Makohai oder Haie, die gemächlich am Boden leben wie der Teppichhai.