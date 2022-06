Wer das Zeichen sieht, ist angehalten wie folgt zu reagieren: Die Stiftung empfiehlt, zu fragen, was die Betroffenen brauchen. Vielleicht wollen sie einfach nur jemanden haben, der ihnen zuhört. Vielleicht suchen sie einen Ansprechpartner für Hilfsstellen oder jemanden, der bei bestimmten Stellen anruft. Wichtig ist es, auf die Person einzugehen und sie erklären zu lassen, was sie zu dem Zeichen veranlasst hat.

Hat die Person keine Möglichkeit, ihren Hilferuf zu erklären, reicht schon das Zeichen an sich. In diesem Falle ist es durchaus angemessen, einfach 110 zu wählen.

Wer in einer Kneipe bedrängt wird und sich nicht zu wehren weiß, für den ist beispielsweise "Luisa" da. Betroffene können einfach an die Bar gehen und die Frage stellen: "Ist Luisa da?". In diesem Falle weiß das Thekenpersonal, dass Hilfe benötigt wird, kann auf die Personen zugehen, das Sicherheitspersonal verständigen oder den Notruf wählen - all das diskret und unmittelbar. Denn häufig ist es belastend für die Personen, darüber zu berichten, was vorgefallen ist. Zusammen mit einer gleichnamigen Webseite entwickelte die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster den Code im Jahr 2017. Mehr als 63 Städte nehmen an der Kampagne teil (Stand: 2019), die dafür sorgen soll, dass sich Frauen im Nachtleben sicherer fühlen.