Tularämie - im Volksmund auch Hasenpest genannt - kommt auf der ganzen Welt vor. Ausgelöst wird die Krankheit vom Stäbchenbakterium Francisella tularensis. Es kann auch auf den Menschen überspringen - Mediziner sprechen in diesem Fall von Zoonose . Sie unterliegt der Meldepflicht.

Der in Mitteleuropa beheimatete Bakterien-Stamm lebt vorrangig im Feldhasen. Der Erreger kommt aber auch bei Kaninchen, Mäusen, Wühlmäusen, Bibern, Ratten oder Eichhörnchen vor. 188 Feldhasen wurden 2020 allein in Bayern auf Tularämie positiv getestet. Jüngst wurden zwei Fälle aus Nordrhein-Westfalen gemeldet (Anfang Mai): aus dem Kreis Paderborn und dem Kreis Mettmann.

So niedlich, doch Kaninchen können todbringende Bakterien in sich tragen.

So niedlich, doch Kaninchen können todbringende Bakterien in sich tragen.

So niedlich, doch Kaninchen können todbringende Bakterien in sich tragen. Bildrechte: Colourbox.de

Innerhalb von zwei Wochen ist ein infizierter Hase tot. Man erkennt kranke Tiere gut an ihrem apathischen Verhalten, dem fehlenden Fluchtreflex und vereiterten Augen. Sie taumeln und haben oft struppiges Fell. Francisella tularensis überlebt im Boden oder Wasser monatelang! Daher ist eine Ausrottung des Bakteriums nahezu ausgeschlossen.

Der Erreger springt auf den Menschen über - hier sind vorrangig Jäger in Gefahr, die sich über ein krankes Tier infizieren. 2019 hat das Robert Koch-Institut 72 Fälle registriert - für ganz Deutschland.

Auch Haustiere können Überträger sein. Zwar erkranken Hunde und Katzen nur in seltenen Fällen selbst an der Hasenpest, können das Virus aber an Menschen weitergeben.