An Silvester wird geknallt und geböllert, die Feuerwerke färben den Himmel bunt. Was für uns schön anzusehen ist, bedeutet für unsere Haustiere meistens eines: Stress. Auch wenn in diesem Jahr dank bundesweitem Böllerverkaufsverbot deutlich weniger los sein wird, ganz verboten ist das Böllern nicht. Tierbesitzer sollten also auch in diesem Jahr darauf achten, dass der Jahreswechsel für ihr Tier möglichst entspannt wird.

Lärm triggert

Feuerwerk kann unter Umständen ganu schön laut sein - besonders für Tiere. Bildrechte: dpa Doch warum sind Lärm, Rauchschwaden und die bunten Lichter überhaupt so anstrengend für Hund und Katze? Die Tiere haben ein hoch entwickeltes Gehör, für sie sind die Geräusche, die Böller und Raketen machen, um ein Vielfaches lauter als für den Menschen. Das brauchen sie, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und die Flucht ergreifen zu können. Bei sehr dumpfen Schlägen oder schrillen Geräuschen können sie sogar Schmerzen empfinden. Kein Wunder, dass die Tiere darauf erschreckt oder gereizt reagieren können.

Auch der Schwefelgeruch in der Luft triggert die Urinstinkte: Die feinen Nasen der Tiere können so Feuer erkennen und sich in Sicherheit bringen. Hängen die Rauchschwaden der Silvesternacht noch in der Luft, können Hunde deshalb in Panik verfallen.

Bunte Lichteffekte und die lauten Geräusche können die Tiere erschrecken. Kleintiere wie Hamster oder Meerschweinchen haben normalerweise schon einen sehr schnellen Herzschlag. Sie können sich durch einen Knall wörtlich zu Tode erschrecken.

Vielen macht das Licht aber auch gar nichts aus, solange sie es nicht mit dem Lärm der Böller in Verbindung bringen.

Tipps für ein entspanntes Silvester

Katzen brauchen an Silvester vor allem einen Rückzugsort. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Tierärzte raten dazu, schon in den Tagen vor dem 31. Dezember nur noch mit Leine Gassi zu gehen und in gewohntem Umfeld. Sollte doch schon geböllert werden, kann der Hund dann nicht weglaufen. An Silvester am besten morgens eine große Gassirunde gehen und nachmittags nur noch kurz raus gehen. Freigängerkatzen in die Wohnung holen. Generell gilt: Die gewohnte Routine aufrecht erhalten.

Wichtig sind außerdem Rückzugsmöglichkeiten. Katzen ziehen sich am liebsten in ihren Kratzbaum zurück. Vogelkäfige kann man in den Keller stellen, da haben es die Tiere für die kurze Zeit viel ruhiger. Käfige abdecken, Rollos herunterlassen und Vorhänge schließen. Je weniger die Tiere in der Wohnung vom Trubel draußen mitbekommen, desto besser. Fernseher und Radio können für eine gewohnte Geräuschkulisse sorgen.

Manche Hunde suchen in Stresssituationen die Nähe des Menschen. Bildrechte: imago/blickwinkel Hunde suchen unter Umständen die Nähe ihres Herrchens. Deshalb sollte man die Tiere nicht alleine lassen, sondern am besten zu Hause feiern. So kann man sich jederzeit um die Fellnase kümmern. In diesem Jahr werden die meisten von uns eh in kleinem Kreis zu Hause ins neue Jahr rutschen. Auch Hunde brauchen einen möglichst ruhigen Rückzugsort. Und je entspannter das Herrchen, desto entspannter auch das Tier!

Um Mitternacht sollten die Tiere auf keinen Fall mit nach draußen genommen werden. Die Gefahr ist zu groß, dass sich doch ein Böller verirrt und es verletzt. Am besten informiert man sich schon vorab beim Tierarzt, was für das eigene Haustier am besten ist. Auch Beruhigungsmittel oder pflanzliche Mittel sollte man immer nur nach Absprache mit dem Arzt geben.