Energiekosten Teure Heizöl- und Pelletrechnungen: So kriegen Sie Geld zurück

Hauptinhalt

Wer eine Gasheizung zu Hause hat, profitiert aktuell schon von der Gaspreisbremse. Alle anderen Heizungsarten wie etwa Kohle, Öl oder Holzpellets sind bisher in Sachen staatliche Hilfen leer ausgegangen. Doch das ändert sich nun. In vielen Bundesländern kann man sogenannte Härtefallanträge stellen. Bis zu 2.000 Euro kann man so zurückbekommen.