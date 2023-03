Gasheizungen sind eine etwas umweltfreundlichere Alternative zur Ölheizung, denn sie belasten das Klima mit weniger CO2. In Sachen postiver Feinstaub-Bilanz sind Gas-Heizungen sogar der Spitzenreiter unter den gängigen Heizsystemen. Dennoch: Auch Gas ist ein fossiler Brennstoff und dadurch nur endlich verfügbar. Und: Bei der Erdgasgewinnung und beim -transport kommt es zu massiven Methan-Emissionen - und das ist für das Klima sogar deutlich schlimmer als CO2.



Alternativ kann auf Biogas gesetzt werden. Doch auch das ist weniger umweltfreundlich, als sein Name vermuten lässt. In Biogasanlagen werden pflanzliche und tierische Stoffe unter dem Einsatz von Mikroben vergärt und das so gewonnene Biogas zur Energiegewinnung genutzt. Allerdings stammen nur etwa zwanzig Prozent der eingesetzten pflanzlichen und tierischen Stoffe aus Bio-Abfällen und Gülle. Zur Verwendung kommt zum Beispiel Mais, der extra dafür angebaut wird.