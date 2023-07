Professorin Dr. Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München und am Helmholtz Zentrum München

Hepatitis C wird vor allem durch Blut übertragen. Die meisten Patienten sind Drogenabhängige, die sich beim gemeinsamen Benutzen von Spritzbesteck und Zubehör anstecken. Auch beim Tätowieren, Piercen oder Ohrlochstechen kann man sich infizieren, wenn nicht auf Sauberkeit und Hygiene geachtet wird. In seltenen Fällen wird Hepatitis C auch beim Sex übertragen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt seit 1995 eine Impfung im Säuglings- und Kleinkindalter, spätestens aber bis zum 18. Lebensjahr. Insbesondere Beschäftigte im Gesundheitswesen, die mit Hepatitis B am Arbeitsplatz in Kontakt kommen könnten, und gefährdete Personengruppen sollten eine HBV-Impfung vornehmen lassen.

Für Hepatitis C gibt es bislang keine Impfung, aber seit 2014 kann die Viruserkrankung in den meisten Fällen mit Medikamenten geheilt werden. Auch für Hepatitis E gibt es noch keine Impfung in Europa. Nur in China ist ein Impfstoff bereits zugelassen.



BRISANT/RKI/Bundesministerium für Bildung und Forschung/Deutsche Aidshilfe/Infektionsschutz.de