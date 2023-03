Mythos 3: Regen lindert den Heuschnupfen

Teilweise richtig. Bei Regen können viele Allergiker tatsächlich aufatmen, denn die Nässe drückt die Pollen, die in der Luft herumwirbeln, zu Boden und ihre Konzentration nimmt ab. Nach einem Schauer bietet sich also eine gute Gelegenheit für einen Spaziergang.



Anders ist es allerdings bei Gräsern, die im Sommer besonders aktiv sind. Starker Regen kann deren Samenbestände erst so richtig aufplatzen lassen und feinste allergene Partikel werden freigesetzt. Diese können tief in die Atemwege eindringen und den Heuschnupfen sogar noch verschlimmern.

Mythos 4: Als Erwachsener bekommt man keine Allergie mehr

Leider nicht. Heuschnupfen kann jeden treffen und tritt unabhängig vom Alter auf, denn Allergien entwickeln sich im Lauf des Lebens. Viele Menschen können auch jenseits der 50 noch Pech haben, und an einer Pollenallergie erkranken. Möglicherweise liegt das am Klimawandel, an neuen Pflanzenarten wie Ambrosia und an erhöhter Feinstaub-Belastung. Die meisten Neuerkrankungen treten allerdings im Kindes- und Jugendalter auf.

Mythos 5: Medikamente gegen Heuschnupfen machen müde

Nicht mehr ganz richtig. Müdigkeit nach der Einnahme von Heuschnupfen-Medikamenten war früher eine verbreitete Nebenwirkung. Schuld waren die Antihistaminika-Wirkstoffe, die in Form von Tabletten oder Nasensprays angeboten werden. Der Wirkstoff wurde aber immer weiter verbessert, Medikamente der jüngeren Generation machen kaum mehr müde. Viele scheuen die Einnahme von Heuschnupfen-Medikamenten, da diese den Ruf haben, müde zu machen - zu Unrecht. Bildrechte: imago images/Shotshop

Mythos 6: Es gibt eine Impfung gegen Heuschnupfen

Stimmt so nicht. Eine "Allergie-Impfung" im herkömmlichen Sinne gibt es nicht. Es gibt aber die Möglichkeit der meist sehr gut wirkenden Hyposensibilisierung. Dabei wird das krankmachende Allergen über einen Zeitraum von etwa drei Jahren in immer stärkeren Dosen in Form von Spritzen, Tropfen oder Tabletten zugeführt. Die Hyposensibilisierung ist bislang die einzige Therapie, die die Krankheitsursache bekämpfen oder die Beschwerden zumindest minimieren kann.

Mythos 7: Die Psyche verstärkt die Allergie