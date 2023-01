Noch ist die Grippe- und Erkältungssaison nicht überstanden, da geht es für Allergiker auch schon weiter. Denn: Frühling ist Heuschnupfenzeit - und je milder die Temperaturen, desto früher geht es los.



Gut 16 Prozent aller Bundesbürger sind von Heuschnupfen betroffen. Wer also dauerhaft an Erkältungssymptomen leidet - in ganz schlimmen Fällen klagen Patienten auch über starke Kopfschmerzen, Benommenheit und grippeähnliche Symptome - sollte sich auf eine Pollenallergie testen lassen.



Eine Angst kann man Betroffenen jedoch gleich vorweg nehmen: Laut Expertenangaben sind Pollen-Allergiker in der Corona-Pandemie nicht stärker gefährdet als andere Menschen und gehören damit NICHT zur sogenannten Risikogruppe.