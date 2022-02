Solidarische Unterstützung: Wladimir Klitschko bittet in offenem Brief um Solidarität

In einem offenen Brief, den verschiedene deutsche Zeitungen in voller Länge abgedruckt haben, wendet sich Wladimir Klitschko an die Deutschen. Den Angriff Putins auf die Ukraine sieht der einstige Box-Weltmeister auch als einen Angriff auf die europäische Lebensweise. Nun sei es auch an den Deutschen, der Stimme der Demokratie Gehör zu verschaffen.

Sie können etwas tun, indem Sie sich mobilisieren und eine riesige Demonstration in ganz Deutschland organisieren. Verschaffen Sie sich Gehör. Verschaffen Sie der Stimme der Demokratie Gehör. Wladimir Klitschko

Bereits am gestrigen Donnerstag sind in vielen Städten auf der ganzen Welt Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren. In Berlin haben sich mehrere Tausend Menschen bei Kundgebungen am Brandenburger Tor und vor dem Kanzleramt versammelt. Protestiert wurde auch in anderen Bundesländern, darunter Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg.



Für den Sonntag ist eine weitere Großdemo in Berlin geplant. In den sozialen Netzwerken drücken zahlreiche User unter dem Hashtag #StandWithUkraine ihre Solidarität mit der Ukraine aus.

Solidarität zeigen: Demonstration gegen den Angriff auf die Ukraine am 24. Februar in Berlin. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Die humanitäre Lage in der Ukraine hat sich drastisch verschärft. Viele Hilfsorganisationen haben zwischenzeitlich Spendenseiten für die Menschen in der Ukraine eingerichtet.

Caritas

Die Caritas hilft den nach eigener Aussage mehr als fünf Millionen direkt Betroffenen des Ukraine-Konflikts. Mobile Teams der Caritas fahren in die Ortschaften in der Nähe der Frontlinie, bringen Heizmaterial, Nahrungsmittel und Geldkarten für Lebensmittel und Kleidung. Auch Sozialarbeiter, Ärzte und Psychologen sind Teil der mobilen Teams.



Spendenkonto:

Caritas international

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33KRL

Internet: caritas-international.de

Malteser Hilfsdienst

Hilfe vor Ort bieten auch die Malteser. Sie unterstützen die Menschen in der Ukraine durch Hilfsgütertransporte, psychologische Erste-Hilfe-Trainings und psychologische Einzelsitzungen.



Spendenkonto:

Malteser Hilfsdienst e.V.

IBAN: DE10370601201201200012

BIC: GENODED1PA7

Internet: malteser-international.de

Der Malteser Hilfsdienst Trier verlädt Hilfsgüter in einen LKW, der mit weiteren Hilfsgütern wie Feldküchen und medizinischem Material der Caritas-Werkstätten in die Ukraine gebracht wird. Bildrechte: dpa

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

Das Deutsche Rote Kreuz weitet seine Hilfe in der Ukraine aus und arbeitet dafür mit dem Ukrainischen Roten Kreuz zusammen. Bereits seit 2014 unterstützt der Verein besonders verletzliche Menschen, die nahe der Kontaktlinie im Osten der Ukraine leben, mit Spendengeldern für Mediakamente und Lebensmittel.



Spendenkonto:

IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Internet: www.drk.de

Ärzte ohne Grenzen

Ebenfalls in der Ukrainer aktiv sind Ärzte ohne Grenzen. Sie bieten ambulante Sprechstunden und psychologische Einzelgespräche.



Spendenkonto:

Ärzte ohne Grenzen e.V.

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00

BIC: BFSWDE33XXX

Internet: aerzte-ohne-grenzen.de

Die Kinder in der Ukraine trifft die bewaffnete Krise besonders hart: Rund 500.000 Kinder leben in der aktiven Kampfzone in den Regionen Donezk und Luhansk - und damit in unmittelbarer Nähe zur Front. Viele von ihnen haben ihr Zuhause verloren, andere mussten den Tod von Freunden oder naher Angehöriger miterleben.

Ein Junge spielt an einem Busbahnhof im ukrainischen Kramatorsk Ball. Aufgenommen am 24. Februar 2022. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Unicef

Unicef versorgt Kinder in der Ost-Ukraine mit sauberem Trinkwasser, warmer Kleidung und Medikamenten. Psychologen begleiten die traumatisierten Kinder.



Spendenkonto:

UNICEF Deutschland

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Internet: www.unicef.de

SOS Kinderdorf

Wegen der angespannten Situation an der Grenze zu Russland hat SOS-Kinderdorf Ukraine Maßnahmen eingeleitet, um betroffenen Pflegefamilien zu helfen.



Spendenkonto:

SOS Kinderdorf

IBAN: DE02700205007840463624

BIC: BFSWDE33MUE

Internet: sos-kinderdorf.de

Viele Ukrainer sind auf der Flucht: Diese Mutter versorgt ihre Kinder in einer provisorischen Flüchtlingsunterkunft in Polen. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Beim Deutschen Medikamentenhilfswerk action medeor sind bereits Hilferufe von Krankenhäusern aus der Ukraine eingegangen. Erste Hilfslieferungen werden aktuell zusammengestellt.



Spendenkonto:

action medeor

IBAN: DE78 3205 0000 0000 0099 93

BIC: SPKRDE33

Stichwort "Ukraine"

Internet: medeor.de

Mehr als 300.000 Menschen mit ukrainischem Migrationshintergrund leben in Deutschland. Viele von ihnen haben sich in Vereinen organisiert, um der alten Heimat verbunden zu bleiben und sie zu unterstützen. Jetzt ist ihre Hilfe ganz besonders gefragt. Einige Beispiele:



Ukraine-Hilfe Berlin

Mit medizinischer und humanitärer Hilfe engagiert sich die Ukraine-Hilfe Berlin. Unterstützen kann man den Verein mit Geld- und Sachspenden oder indem man selbst Mitglied wird.



Spendenkonto:

Ukraine-Hilfe Berlin e.V.

IBAN: DE24 8306 5408 0004 8722 15

BIC: GENODEF1SLR

Internet: www.ukraine-hilfe-berlin.de

Ukraine Hilfe Lobetal

Die Ukraine Hilfe Lobetal mit Sitz im Barnim unterstützt die Menschen in der Ukraine seit 24 Jahren mit Sachgütern und Geld. An Sachspenden werden Kinderschuhe, Spielzeug und Betten benötigt, außerdem alles zur Pflege von Kranken.



Spendenkonto:

cura hominum e.V.

BIC: GENO DE D1 DKD

IBAN: DE17 3506 01900 8080 808 00

Internet: www.ukrainehilfe.de

Viel mitnehmen konnten sie nicht: Aus der Ukraine Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Polen. Bildrechte: dpa

Deutsch-ukrainischer Verein Karlsruhe

Der Deutsch-ukrainische Verein in Karlsruhe unterstützt mit Spendengeldern Hilfsorganisationen in der Ukraine und Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland.



Spendenkonto:

Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.

IBAN: DE63 6619 0000 0010 4844 80

Volksbank Karlsruhe

Internet: ukrainer-in-karlsruhe.org