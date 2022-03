Rezept Himbeereis à la Michaela May

Kurz vor ihrem 70. Geburtstag hat Michaela May ihre Autobiografie veröffentlicht. "Hinter dem Lächeln" heißt das Buch, in dem die Schauspielerin u.a. über den Suizid ihrer drei Geschwister schreibt. Doch auch auf heitere Momente blickt May in ihren Memoiren zurück. Zum Beispiel auf das selbstgemacht Himbeereis ihrer Mutter - mit Himbeeren aus dem heimischen Garten. Ein Rezept, das die Schauspielerin bis heute immer wieder nutzt. Klar, dass auch BRISANT einmal kosten durfte.