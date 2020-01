Es war die Schreckensmeldung der Silvesternacht: Das Affenhaus des Krefelder Zoos ist komplett ausgebrannt, keiner der tierischen Bewohner konnte gerettet werden. 30 Affen haben ihr Leben in den Flammen verloren, nur zwei überlebten. Jetzt verdichten sich die Vermutungen, dass der verheerende Brand von einer so genannten Himmelslaterne ausgelöst worden ist. Mit guten Wünschen fürs neue Jahr beschriftet, haben sie arglose Krefelder in den Himmel steigen lassen. Denn dass die eigentlich umweltfreundliche und stimmungsvolle Alternative zum klassischen Silvesterfeuerwerk verboten ist, das wissen viele bis heute nicht.

Das Affenhaus des Krefelder Zoos ist in der Silvesternacht komplett ausgebrannt. Bildrechte: dpa

Was ist eine Himmelslaterne - und was macht sie so gefährlich?

Die Tradition der Himmelslaternen kommt aus China, dort werden sie auch Kong-Ming-Laternen genannt. Im Innern der aus Reispapier und einem Bambusgestell hergestellten Lampions befindet sich ein mit Wachs getränkter Baumwollstoff. Wird dieser angezündet, erwärmt sich die Luft im Lampion - und lässt ihn schweben: bis zu einer Höhe von 400 Metern. Erst wenn der Brennstoff verbrannt ist, sinkt der Lampion langsam nach unten.



Das ist zwar schön anzusehen, doch das offene Feuer in der Luft birgt eine Menge Gefahren. Denn: Wo und wann die Laterne landet, ist nahezu unberechenbar. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) verbietet das Steigenlassen von Himmelslaternen in einem Umkreis von 1,5 km von Flugplätzen schon lange. Piloten kann das offene Licht leicht irritieren.

Im asiatischen Raum Tradition, in Deutschland mittlerweile nicht mehr erlaubt: Himmelslaternen Bildrechte: imago/imagebroker

Frei verkäuflich - und dennoch verboten

Online sind sie leicht zu haben, doch steigen lassen darf man sie in Deutschland fast nirgends. Seit im Jahr 2009 ein kleiner Junge bei einem durch eine Himmelslaterne verursachten Hausbrand in Siegen ums Leben gekommen ist, sind Himmelslaternen in fast allen Bundesländern verboten. Ausnahmenregelungen sind unter strengen Auflagen in Sachsen-Anhalt, Hamburg und Nordrhein-Westfalen möglich, müssen jedoch vorab beantragt werden. Wird gegen das Himmelslaternen-Verbot verstoßen, sind Bußgelder zwischen 1.000 bis 10.000 Euro möglich.

Sichere Alternativen: LED-Ballons und Flying Wish Paper